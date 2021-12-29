Попова допустила рост заболеваемости коронавирусом до шестизначных чисел в сутки

Более чем в 30 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский.

Глава Роспотребнадзоре допустили рост числа случаев заболевания COVID-19 в сутки до ста тысяч. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, специалисты видят признаки ухудшения эпидобстановки. Так, более чем в 30 субъектах РФ уровень заболеваемости превышает средний по стране. Однако, отметила Попова, показатель заболеваемости за первую неделю 2022 года снизился.

То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Главный санитарный врач страны отметила, что ситуация может ухудшиться, если россияне не будут соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции. Попова призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ.

Ранее ВОЗ сообщила, что в Европе в первую неделю года зарегистрировали семь миллионов случаев COVID-19.

Видео: Правительство РФ