Блогеры-шутники получили десять суток за попытку пронести в аэропорт муляжи гранат

Молодые люди хотели разыграть сотрудников безопасности "Домодедово" и записать забавное видео.

В Москве задержали двух блогеров за попытку пронести на территорию аэропорта "Домодедово" два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Уточняется, что 22-летний юноша приехал вместе со своим товарищем в "Домодедово" и попытался пройти досмотр с двумя муляжами гранат Ф-1 и пневматическим пистолетом. После обнаружения предметы передали кинологам и исследовали на взрывоопасность. На допросе шутники признались, что хотели лишь снять забавное видео для своего блога:

Хотел снять видеоролик и выложить к себе на канал. Я не знал, что такая реакция будет.

В результате молодых людей задержали на десять суток. Теперь у них будет достаточно времени для того, чтобы придумать следующий розыгрыш.

Ранее мы писали о том, что на границе России и Финляндии разыгралась настоящая детективная история. Финские пограничники остановили состав фирменного поезда РЖД "Лев Толстой". Людей высадили на платформу, а поезд отменили.

Видео: МВД России