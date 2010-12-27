Финны высадили пассажиров поезда Москва – Хельсинки из-за загадочного преступника

"Фонтанка" сообщает о подозрительной акции финских пограничников.

Сегодня днем, 13 апреля, на границе России и Финляндии разыгралась настоящая детективная история. Финские пограничники остановили состав фирменного поезда РЖД "Лев Толстой". Людей высадили на платформу, а поезд отменили: пассажирам посоветовали ждать ближайшего "Аллегро".

Как сообщает "Фонтанка", причиной этого ЧП стало задержание особо опасного преступника, следовавшего этим же поездом. Его задержали и обезвредили финские спецслужбы на пропускном пункте Ваиниккала. О загадочном инкогнито известо лишь то, что он "угрожал общественному порядку и безопасности" Финляндии.

Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал. После задержания состав обследовали с собаками, но железнодорожники приняли решение не продолжать движение по маршруту. Российская сторона в это же время не получала каких-либо уведомлений от спецслужб соседнего государства.

Ранее мы писали, что на Невском извращенец в маске Трампа приставал к девушкам. Кроме того, появились подробности ЧП в Уфе, где 5 сотрудников ресторана задохнулись в канализации.

Фото: РЖД, официальный сайт