На Невском извращенец в маске Трампа приставал к девушкам

Появились фотографии необычной акции.

В Петербурге на Невском проспекте очевидцы заметили странного человека в маске Дональда Трампа. Двойник президента США приставал к девушкам: он предлагал им познакомиться поближе и обменяться телефонами. Представители прекрасного пола по-разному реагировали на появление псевдомиллиардера. Некоторые из них, по словам очевидцев, начинали ругаться со странным типом. Кто-то убегал от "Трампа", кто-то даже отбивался от него сумкой.

Как сообщили Piter.TV организаторы акции, странный флешмоб оказался заданием от местной школы соблазнения. Мы не исключаем, что речь идет о постановочным фотографиях. Тем более, неизвестно, как реагировали бы петербурженки на американского президента, если вместо двойника им предложил познакомиться поближе реальный долларовый миллиардер.

Судя по фото, приставания "куклы Трампа" к прохожим происходили на Невском проспекте неподалеку от ТРЦ "Галерея" в светлое время суток. Кроме маски президента США артисты использовали его фирменный "красный галстук" и строгий пиджак.

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Фото: источник Piter.TV