Устранить незаконную свалку на полигоне Красный Бор помогут финны

Финляндия поможет Санкт-Петербургу решить проблему Красного Бора.

Заместитель главы экологического комитета Санкт-Петербурга Алесандр Кучаев рассказал, что власти планируют делать с опасной свалкой на полигоне "Красный Бор". Ожидается, что на помощь Смольному придут проверенные партнеры из Финляндии.

"В настоящее время полигон Красный Бор отходы не принимает. Принято решение о том, что изменится форма управления, и теперь полигон переводится в статус госучреждения. В данный момент идет процесс перехода. Сейчас проведены работы по обеспечению экологической безопасности. То, что там накоплено, не попадет за пределы полигона",- говорит Александр Кучаев.

Однако заместитель Комитета подчеркивает, что по-прежнему остается задача переработать то, что образовалось на полигоне.

"Этим решением занимается правительство Санкт-Петербурга и федеральные власти. По договоренности российского президента Владимира Путина и финского президента Саули Нийнистё, к устранению сложившейся проблемы подключат финляндские разработки по ликвидации свалок", - пояснил эксперт..