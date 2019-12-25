Петербурженка попыталась пронести телефон в СЗИО УФСИН в баллончике с лекарством

Посылка предназначалась знакомому женщины, который находится в изоляторе "Кресты".

Жительница Северной столицы безуспешно попыталась пронести кнопочный телефон для знакомого арестанта колонии в Колпино. Устройство с sim-картой и зарядкой женщина спрятала в аэрозольный баллончик с лекарством. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Посылка мужчине, который на данный момент пребывает в изоляторе "Кресты", была направлена по почте. При вскрытии упаковки обнаружилось, что на месте лекарства находится совсем другая вещь.

Специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали 20-летнего гражданина Белоруссии за уклонение от армии.

Фото: пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленинградской области