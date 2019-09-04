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Попытка подкупа инспектора ДПС в Петербурге переросла в уголовное дело
Сегодня, 10:34
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himif

Попытка подкупа инспектора ДПС в Петербурге переросла в уголовное дело

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Автомобилист не хотел ехать в полицейский отдел для разбирательств.

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за покушение на дачу взятки. Соответствующее обвинительное заключение уже утвердила прокуратура Кировского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что в минувшем июле мужчина, находясь в служебном автомобиле ДПС, предложил инспектору 29 тысяч рублей в обмен на незаконное бездействие. Деньгами петербуржец планировал откупиться от поездки в полицейский отдел для разбирательства о поддельном водительском удостоверении и отказе о прохождении медосвидетельствования.

Инспектор пресек преступные действия автомобилиста. Теперь уголовное дело подкупщика рассмотрит Кировский районный суд.

Также мы рассказывали, что инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: подкуп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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