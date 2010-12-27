В центр "Велес" привезли попавшую в силки лису

После выздоровления ее выпустят на природу.

В центр помощи диким животным местные жители принесли лисицу, которую нашли в силках в лесу. Об этом сообщается в официальной группе "Велес".

Сейчас в лесах Лениградской области ведется отлов и отстрел лисиц, так как считается, что их развелось слишком много. Но неравнодушные жители Ленинградской области, которые находят животных в силках, привозят их в центр помощи на лечение.

Симпатичная девочка, рожденная в прошлом году, посетила наш Велес. Осмотрена, все необходимое выполнено, даны рекомендации до выздоровления, будет находиться у замечательных ребят, по выздоровлению будет выпущена в природу. "Велес"

Центр Велес: история лосенка Светика.

Фото: ВК/ "Велес"