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В центр "Велес" привезли попавшую в силки лису
Сегодня, 10:25
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nastya960

В центр "Велес" привезли попавшую в силки лису

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После выздоровления ее выпустят на природу.

В центр помощи диким животным местные жители принесли лисицу, которую нашли в силках в лесу. Об этом сообщается в официальной группе "Велес".

Сейчас в лесах Лениградской области ведется отлов и отстрел лисиц, так как считается, что их развелось слишком много. Но неравнодушные жители Ленинградской области, которые находят животных в силках, привозят их в центр помощи на лечение.

Симпатичная девочка, рожденная в прошлом году, посетила наш Велес. Осмотрена, все необходимое выполнено, даны рекомендации до выздоровления, будет находиться у замечательных ребят, по выздоровлению будет выпущена в природу.

"Велес" 

Центр Велес: история лосенка Светика.
Фото: ВК/ "Велес" 

 

Теги: велес, дикие животные, животные, лисица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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