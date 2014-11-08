Попавшаяся на контрабанде 8,7 тонн кокаина россиянка попросилась на СВО

Свое решение она мотивировала желанием защищать Родину.

Уроженка Белгородской области Оксана Зубарева оказалась за решеткой после того, как попалась на контрабанде почти девяти тонн кокаина. Россиянка попросила суд отправить ее в зону проведения спецоперации, сообщил ТАСС.

По данным издания, во время судебного заседания Зубарева озвучила просьбу предоставить ей возможность ознакомиться с материалами уголовного дела и разрешить прохождение службы по контракту.

По словам россиянки, она хочет участвовать в защите страны и помогать российским военнослужащим. Зубарева уверена, что в зоне спецоперации она принесет больше пользы, чем в колонии.

Следствие установило, что 51-летняя женщина входила в международную наркогруппировку. Действия сообщников она координировала из своей квартиры в Белгородской области.

В конце 2018 года Зубарева собрала экипаж для грузового судна ESER, которое следовало из Панамы в Марокко. Во время пути он принял на борт 8,7 тонны кокаина. Позже контрабандистов перехватили в порту Кабо-Верде.

Ранее в аэропорту Пулково пресекли контрабанду 3 млн рублей. Пассажирка пыталась увезти сумму в Сербию.

Фото: Минобороны РФ