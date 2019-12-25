Инфекцию на Землю мог принести взорвавшийся над Китаем метеорит.

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый. Об этом "РИА Новостям" рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Специалист полагает, что инфекция на территорию Китая попала из-за упавшего метеорита. Российский ученый ссылается на мысль известного экзобиолога Чандра Викрамасингха. На днях представитель Кардиффского университета в Уэльсе напомнил о взрыве метеорита над КНР. Это произошло в октябре 2019 года. Теорию о том, что метеорит мог содержать в себе "что-то" Ильин считает вероятной.

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