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Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый
Сегодня, 11:19
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lesjasap

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

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Инфекцию на Землю мог принести взорвавшийся над Китаем метеорит.

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый. Об этом "РИА Новостям" рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Специалист полагает, что инфекция на территорию Китая попала из-за упавшего метеорита. Российский ученый ссылается на мысль известного экзобиолога Чандра Викрамасингха. На днях представитель Кардиффского университета в Уэльсе напомнил о взрыве метеорита над КНР. Это произошло в октябре 2019 года. Теорию о том, что метеорит мог содержать в себе "что-то" Ильин считает вероятной.

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.

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Теги: коронавирус, космос, наука, ученый
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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