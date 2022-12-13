Психолог оценила идею поощрения школьников деньгами за хорошие оценки

Вознаграждение за пятёрки предлагается направлять на "Пушкинскую карту".

Депутат от партии "Новые люди" Анна Скрозникова предложила материально поощрять школьников за пятёрки, зачисляя вознаграждение на "Пушкинскую карту". Соответствующее обращение отправлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Инициативу в беседе с телеканалом "360" оценила детский психолог Дарья Дугенцова.

Эксперт отметила, что подобная система поощрения работает хорошо, но необходимо, чтобы мотивация школьника учиться полностью не переросла в желание получать деньги.

Для начала кабмину стоит провести подобный эксперимент на старшеклассниках, считает она. В этом случае можно было бы автоматически "конвертировать" отличные оценки из системы "Электронного журнала" по итогам четверти и зачислять деньги на "Пушкинскую карту". Кроме того, Дугенцова считает, что вместе с поощрением должны следовать и санкции за двойки.

Не когда мы только поощряем, а когда еще и что-то уменьшаем. Например, ребенок получил пятерку − пять штук, а потом двойку. А двойка будет равна вычету, например, той же суммы, которую стоит пятерка. Вот в этом комплексе очень здорово работает. Дарья Дугенцова, детский психолог

Также психолог полагает, что детям необходимо давать выбор относительно того, что именно они могут купить. Желательно, чтобы вознаграждение не было большим.

Чтобы не было такого — "трать на что хочешь", а [чтобы] ребенок на что-то конкретное копил, чтобы это было как отдельный счет, так скажем, на мечту какую-нибудь, которая заранее оговорена вместе с ребенком, и так будет замечательно и прекрасно все работать. Дарья Дугенцова, детский психолог

Ранее мы сообщили о том, что автоэксперт дал оценку проекту о смягчении наказания за отсутствие документов на машину.

Фото: Piter.TV