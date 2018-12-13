Смольный изменит понятие малообеспеченной семьи

Об этом заявил председатель ответственного комитета Правительства города.

Петербургские чиновники планируют изменить понятие малообеспеченных семей. К данной категории будут относиться люди, доход которых составляет ниже двухкратного размера величины прожиточного минимума в расчете на ребенка. Заседание по данной инициативе состоялось в Смольном днем 30 апреля. Об этом рассказывает ФБА "Экономика Сегодня". О проекте изданию рассказал глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Данная мера позволит увеличить количество семей, которые смогут воспользоваться мерами социальной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне объясняет эксперт

Спикер отметил, что благодаря данной мере воздействия увеличиваются реальные доходы малообеспеченных семей. После нововведения прожиточный минимум достигнет 22,111 рублей. Сейчас эта сумма не превышает 16, 583 рубля.

Ранее Piter.tv писал о том, что туристам Петербурга помогут волонтеры на сегвеях.

Фото: Piter.tv