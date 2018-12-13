Туристам Петербурга помогут волонтеры на сегвеях

С первого мая на улицах Петербурга начнут работу туристические волонтеры.

Туристы смогут попросить информационной помощи у волонтеров на сегвеях. С первого мая на главных улицах города будут курсировать добровольцы с куртками "Ask me SPb". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Чиновники отмечают, что с собой у молодых людей будет не только униформа, но и брошюры с достопримечательностями, карты города и другие полезные для иностранцев и приезжих россиян материалы. Получить необходимые сведения можно будет бесплатно. Также у представителей бюро будет налажена связь с туристической полицией.

Отметим, что работа туристических помощников поделена на две смены: с 9 до 14 и с 14 до 20 часов вечера. Зоной волонтеров станет Центральный и Адмиралтейский районы Петербурга. Также в добровольцы смогут объяснить дорогу до стрелки Васильевского острова, площади Искусств и других значимых мест.

Мобильный сервис для туристов будет функционировать до конца сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что экономическая полиция выясняет, как китайцы в Петербурге "разводят" своих же туристов.

Фото: Piter.tv