Владелец понтонов на Фонтанке выполнил требование о заключении договора со Смольным

Сооружения для швартовки незаконно размещали между Лештуковым и Семёновским мостами.

Природоохранная прокуратура потребовала от ООО "Теплоход СПб" заключить договор с петербургским с комитетом по природопользованию для урегулирования ситуации с незаконным размещением понтонов в Фонтанке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате проверки выяснилось, что участок между Лештуковым и Семёновским мостами занимали несогласованные с городом понтоны для швартовки.

Нарушение привело к подаче иска в суд. Требование прокуратуры удовлетворили.

Ранее было утверждено обвинительное заключение о хищении пожертвований из церкви "Неупиваемая чаша".

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