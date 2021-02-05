Владелец понтонов на Фонтанке выполнил требование о заключении договора со Смольным

Природоохранная прокуратура потребовала от ООО "Теплоход СПб" заключить договор с петербургским с комитетом по природопользованию для урегулирования ситуации с незаконным размещением понтонов в Фонтанке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В результате проверки выяснилось, что участок между Лештуковым и Семёновским мостами занимали несогласованные с городом понтоны для швартовки.
Нарушение привело к подаче иска в суд. Требование прокуратуры удовлетворили.
Ранее было утверждено обвинительное заключение о хищении пожертвований из церкви "Неупиваемая чаша".
Фото: Wikipedia
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