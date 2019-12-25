Шетлендский пони из Петербурга успешно улетел во Владивосток

В другом городе лошадку ждет индивидуальный предприниматель.

Из Петербурга во Владивосток самолетом отправился шетлендский белый пони, ветеринарный контроль животного провели сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в грузовом терминале Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Состояние лошадки оказалось удовлетворительным, а сопроводительные документы – в порядке. Пони успешно прошел предполетный досмотр и полетел во Владивосток к некоему индивидуальному предпринимателю.

Ранее мы рассказывали, что австралиец обнаружил семь новых видов пауков-скакунчиков.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора