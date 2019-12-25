Понедельник в Петербурге будет облачным с прояснениями, без существенных осадков

В середине недели придут дожди.

В понедельник, 1 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем столбики термометров покажут до +10 градусов, а атмосферное давление будет слабо повышаться. Ветер ожидается юго-западный, южный слабый.

По оценкам "Яндекса", для начала ноября погода теплее обычного. За последние 57 лет первый день ноября бывает чаще пасмурным, а температура варьируется от -3 до +8 градусов. Самое холодное 1 ноября было в 1960 году, тогда столбики термометров показали -13 градусов, а самое теплое было в 2000 году – +10 градусов.

Синопики ожидают дожди со среды, 3 ноября.

Ранее мы писали, что начало нерабочей недели в Петербурге началось с пробок на КАД.

Фото: Piter.tv