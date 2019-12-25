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Понедельник в Ленобласти будет прохладным и ясным 
Сегодня, 10:43
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lizapoluda

Понедельник в Ленобласти будет прохладным и ясным 

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Ночью температура может упасть до -14 градусов.

В Ленинградской области днем 23 марта температура будет находиться в пределах от 0 до +5 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до отметки "–14". Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В течение суток ожидается малооблачная погода. Направление ветра будет южным и юго-западным, порывы достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление незначительно понизится. Автолюбителям рекомендуется остерегаться гололеда на дорогах.  

Ранее мы сообщали о том, что к выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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