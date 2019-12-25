К выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов

Первые несколько ночей в начале недели будут холодными, на улице будет ниже нуля.

На этой неделе петербуржцы смогут почувствовать настоящую весну. К середине недели столбик термометра поднимется до +5..+10 градусов, к выходным может стать ещё теплее. Об этом "КП в Петербурге" сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Первые несколько ночей в начале недели будут холодными, на улице будет ниже нуля. Но затем северные холодные ветра сменятся на южное направление, пойдут теплые воздушные массы. К выходным ночной минус сойдет на "нет" и температура воздуха будет достигать +12…+14 градусов.

Также ближе к концу недели над городом появится немного облаков, но осадков они не принесут. Но при возвращении циклонов в Петербург снова могут прийти дожди, ветра и даже снег.

Фото: Piter.TV