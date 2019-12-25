Понедельник начнется для жителей Петербурга с дождя и мокрого снега

Понедельник, 27 апреля, начнется для жителей города на Неве с дождя и мокрого снега. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ночью температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов по цельсию, а днем поднимется до +8 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
В течение дня северо-западный ветер разгонится до 11 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.
Ранее мы писали, что в Петербурге заметили краснокнижных лебедей.
Фото: Pixabay
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