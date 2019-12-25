В Петербурге заметили краснокнижных лебедей

На снимки попали сразу два редких вида.

В пятницу вечером, 24 апреля, Татьяна Ливеровская, фотограф-натуралист из Петербурга, поделилась фотографиями лебедей на своей личной странице в социальной сети "Вконтакте". Птиц удалось заметить на южном побережье Финского залива, в Петродворцовом районе.

В объектив попали сразу два краснокнижных вида лебедей: лебедь-кликун, который также является национальным символом Финляндии и тундровый лебедь.

Примечательно то, что два этих вида довольно сложно отличить друг от друга. Птиц можно верно распознать лишь по толщине шеи, трубным звукам и специфическому шипению.

На снимках можно также заметить дымчато-серых лебедей. Такое оперение указывает на то, что возраст птицы меньше трех лет.

Ранее мы писали, что петербуржцы "заметили" гигантского цыпленка в гравитационном гнезде.

Фото: vk.com/id383092839