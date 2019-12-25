Понасенков отсудил у историка Соколова крупную сумму денег

Дело рассмотрел Октябрьский суд.

В понедельник, 10 августа, издание "КП-Петербург" со ссылкой на самого Евгения Понасенкова сообщило, что Октябрьский суд обязал Олега Соколова выплатить Понасенкову 78 300 рублей.

По словам публициста, это "только начало", потому как к этой сумме прибавятся еще взыскания, которых будут добиваться адвокаты Понасенкова по делу о клевете. Публицист также иронично отметил, что, поскольку Соколова "выкинули" с работы, то ему "реально придется отрабатывать слугой у меня на даче". Пока что официального подтверждения от пресс-службы судов не поступало.

Ранее мы писали, что Горсуд Петербурга оказался площадкой для выяснения отношений между историками Соколовым и Понасенковым.

Фото: Piter.TV