Помпео прокомментировал смену российского правительства

Помпео заявил, что российско-американские отношения не станут другими.

Госсекретарь США прокомментировал смену российского правительства. Стенограмма интервью Майка Помпео с журналистом Тони Катцем было распространено пресс-службой Госдепартамента страны.

Помпео заявил, что российско-американские отношения станут другими. Госсек отметил, что действия Вашингтона в отношении Москвы вряд ли изменятся. Помпео выразил желание понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация.

Новым премьер-министром 16 января был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Правительство будет исполнять свои обязанности до сбора нового. Ранее сообщалось, что Мишустин назначил на пост главы ФНС Даниила Егорова.

Видео: NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State