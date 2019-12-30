Мишустин назначил на пост главы ФНС Даниила Егорова

Это стало первым кадровым решением Мишустина на посту премьер-министра.

Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Данное распоряжение было опубликовано на сайте правительства.

Егоров занимал должность замруководителя ФНС. Это стало первым кадровым решением Мишустина на посту премьер-министра. Егоров в 1998 году закончил Университет дружбы народов по специальности "юриспруденция".

Спустя три года он начал работать в структурных ведомствах налоговой службы. На должность замруководителя ФНС Егоров был назначен в мае 2011 года. Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что Мишустин и Медведев встретились с министрами.