Мишустин и Медведев встретились с министрами

На заседании Медведев пожелал Мишустину и правительству успехов в работе.

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с членами правительства. На встречу пригласили всех министров. Об этом сообщило РИА Новости.

На заседании Медведев пожелал Мишустину и правительству успехов в работе. Мишустин в свою очередь призвал всех сосредоточиться на посланиях президента Федеральному собранию. Состав Кабмина премьер озвучит в ближайшее время.

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