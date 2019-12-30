В "Единой России" высказали претензии к Минтруда, Минздраву, Минкультуры и Минпросвещения

Данная тема была поднята на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть претензии и замечания к четырем министерствам. Это Минтруда, Минздрав, Минкультуры и Минпросвещения. Данная тема была поднята на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщило РИА Новости.

Неверов отметил, что из-за оптимизации здравоохранения, которую провел Минздрав, во многих случаях медпомощь стала ещё менее доступной. Например, жителям сельской местности бывает очень трудно в связи с этим вопросом, так как многие ФАПы просто закрыли. Также не хватает и специалистов узкого профиля.

Что касается Минкультуры, то на него поступает много жалоб из-за расходования больших средств на кинематограф. Решения Минкульта, по мнению Неверова, неоднозначно воспринимаются в обществе.

По данным руководителя фракции, Минтруда не справляется с указом президента, так как реальные доходы населения практически не растут.

Вопросы к Министерству просвещения касались избыточной административной нагрузки учителей. Также есть замечания к программам обучения, учебникам и в целом к системе школьного образования.

Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД.