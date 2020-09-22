Помпео напомнил компаниям мира о рисках нарушения санкций против Ирана

По его мнению, компании по всему миру осознают риск нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал нарушение односторонних американских санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает агентства The Media Line.

По словам Помпео США применят все инструменты из своего дипломатического арсенала. таким образом Америка намерена добиться выполнения резолюций СБ ООН по Ирану. Также он отметил, что компании по всему миру осознают риск нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Также госсекретарь США подчеркнул, что позиция Вашингтона по Ирану останется неизменной. Он уверен, что на позиция правительства Америки останется прежней вне зависимости от исхода президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп признал, что не уверен в оплате Украиной поставок оружия США.

Видео: YT / CNBC Television