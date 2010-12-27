Помощника Вишневского избрали главой МО "Литейный округ"

Арсений Афиногенов стал руководителем МО "Литейный".

Новой главой муниципального округа "Литейный" стал оппозиционный активист Арсений Афиногенов. Молодой человек является помощником депутата Бориса Вишневского. Об этом сообщил сам кандидат на должность через социальные сети.

Муниципал рассказал, что экс-руководитель округа отказался открывать комнату для заседаний. Из-за действий Дайняка новому совету пришлось собираться в холле здания.

Бывший глава Дайняк категорически отказался даже открывать комнату заседаний совета, из-за чего нам его пришлось проводить в фойе. А когда понял, что собрание мы проведём, несмотря ни на что, просто покинул посещение муниципалитета. Но первый шаг сделан прокомментировал спикер

Спикер добавил, что в ближайшее время им придется оспаривать в суде решение предыдущего состава депутатов. Политики скорректировали Устав для того, чтобы выбирать главу можно было лишь с 50%голосов+1 человек. Ранее закон гласил о том, что руководителя выбирают только при 2/3 проголосовавших.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Макарова подали заявление в Следком за "вмешательство в выборы".

Фото: Вконтакте/Арсений Афиногенов

