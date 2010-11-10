Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии

Журналисты опубликовали в соцсетях компрометирующие материалы.

Помощник американского сенатора снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний местного законодательного органа в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись. Дополнительно авторы статьи разместили в социальных сетях фотографию, на котором неназванный сотрудник стоит спиной к видеокамере. Мужчина заснят в обнаженном виде. Он стоял на четвереньках на столе. При этом ягодицы героя событий прикрывает картонка с изображением купола Капитолия.

На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената. материал СМИ

По информации от журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина.

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