Премьер Испании пообещал запретить проституцию

Педро Санчес хочет ввести уголовную ответственность за занятие проституцией.

Премьер-министр Испании пообещал запретить проституцию. Об этом сообщили местные журналисты с ВВС News. Они сослались на выступление главы правительства Педро Санчеса, который заявил о необходимости ввести в стране уголовную ответственность за проституцию. Такое заявление чиновник сделал во время выступления перед сторонникам на трехдневном съезде Социалистической партии в Валенсии. Санчес подчеркнул, что такая практика как проституция "порабощает женщин".

Напомним, что в Испании проституция декриминализована в 1995 году. Это произошло ради повышения безопасности людей, работающих в данной сфере. До сих пор в стране считается незаконным сутенерство или посредничество между секс-работником и потенциальным клиентом. Эксперты полагают, что в отрасли работают около 300 тысяч проституток. Часть из них, по заявлению правоохранительных органов, находится в сексуальном рабстве.

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias