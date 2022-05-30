Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один

Он считает, что батальон может находиться в районе Северодонецка в Донбассе.

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов назвал батальон Джохара Дудаева целью номер один. Об этом он рассказал журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Алаудинов отметил, что "батальон Дудаева" может находиться в районе Северодонецка в Донбассе. Он также считает, что ни один настоящий чеченец не будет находится на стороне украинских войск. Помощник главы Чечни призвал боевиков показать, где они воюют.

Я предлагаю этим людям, если у них есть такой батальон, пусть они подойдут хотя бы к одной позиции и проявят себя. Апты Алаудинов, помощник главы Чечни

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Видео: Telegram / РИА Новости