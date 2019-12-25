Глава дипломатии ЕС рассчитывает на соглашение по шестому пакету санкций уже сегодня.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине затянется. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местной французской радиостанции France Info. Гость программы выступил за оказание дальнейшего санкционного давления на РФ со стороны Запада и Евросоюза.

Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ возрастет. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По мнению аналитика, уже сейчас российская экономика начинает останавливаться в развитии, а дальнейшие ограничения позволят Киеву обеспечить себе более выгодную позицию на будущих переговорах о мире. Боррель напомнил журналистам о том, что на прошлой неделе лидеры МИД ЕС согласовали выделение Украине дополнительных денежных средств на закупку вооружений. Дипломат уверен в том, что будет достигнуто соглашение по шестому санкционному пакету, который на текущий момент стороны пытаются принять. В ЕС полагают, что соглашение по энергетическому эмбарго будет достигнуто во второй половине дня уже 30 мая.

Боррель: главы МИД стран ЕС не смогут согласовать нефтяное эмбарго в отношении России.

Фото: YouTube / France 24