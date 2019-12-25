Петербуржцы собрали более 2 млн рублей на помощь медслужбам Израиля

Средства передали более 1 тыс. горожан.

Жители Северной столицы менее чем за сутки смогли собрать свыше 2 млн рублей для помощи медицинским службам Израиля, которые работают с пострадавшими в результате атаки на государство палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили представители Большой хоральной синагоги, организовавшие сборы средств.

На данный момент общая сумма пожертвований составляет около 2,7 млн рублей. Средства передали более 1 тыс. горожан.

Судя по данным на сайте еврейского молитвенного дома, деньги будут перечислены в пользу национальной службы неотложной медицинской помощи, стихийных бедствий, скорой помощи и банка крови Израиля "Маген Давид Адом". Организация, в том числе, специализируется на медицине катастроф.

Ранее мы сообщили о том, что Израиль запросил дополнительную помощь у США.

Фото: Piter.TV