Помещенная под карантин пациентка обжаловала решение суда

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу пациентки.

Анна Ильина, сбежавшая пациентка из Боткинской больницы, подала жалобу на решение суда о принудительном карантине. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Ильину.

Заседание пройдет в Санкт-Петербургском городском суде 30 марта. Напомним, что по результатом медицинского обследования у девушки коронавирус не был обнаружен. Из зала суда ее увезли в Боткинскую больницу и, после проведения нескольких тестов, отпустили домой.

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