  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Помещения петербургской капеллы отреставрируют к 1 октября
Сегодня, 12:34
138
IRINA_CHALKINA

Помещения петербургской капеллы отреставрируют к 1 октября

0 0

ГАТИ разрешила поставить строительные леса для проведения ремонтно-реставрационных работ на фасаде здания.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что помещения петербургской капеллы отреставрируют к 1 октября. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы.

Благоустройство территории Фермского парка пройдет с 4 июня 2020 года по 15 мая 2021 года. Стоит отметить, что капелла входит в состав культурного наследия "Александровский парк".

ГАТИ дала разрешение на строительные леса, чтобы провести ремонтно-реставрационные работы. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы нашли в мусорных баках десятки сумок курьеров Delivery Club.

Фото:википедия

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии