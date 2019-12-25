В среду, 10 июня, стало известно о том, что помещения петербургской капеллы отреставрируют к 1 октября. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы.
Благоустройство территории Фермского парка пройдет с 4 июня 2020 года по 15 мая 2021 года. Стоит отметить, что капелла входит в состав культурного наследия "Александровский парк".
ГАТИ дала разрешение на строительные леса, чтобы провести ремонтно-реставрационные работы.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы нашли в мусорных баках десятки сумок курьеров Delivery Club.
Фото:википедия
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