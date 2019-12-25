ГАТИ разрешила поставить строительные леса для проведения ремонтно-реставрационных работ на фасаде здания.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что помещения петербургской капеллы отреставрируют к 1 октября. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Северной столицы.

Благоустройство территории Фермского парка пройдет с 4 июня 2020 года по 15 мая 2021 года. Стоит отметить, что капелла входит в состав культурного наследия "Александровский парк".

ГАТИ дала разрешение на строительные леса, чтобы провести ремонтно-реставрационные работы.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы нашли в мусорных баках десятки сумок курьеров Delivery Club.

Фото:википедия