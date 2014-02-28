Помещения дома-памятника в Петергофе выставят на торги

Объект продадут за 19,4 млн рублей.

"Дом.РФ" организует продажу трёх помещений, расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения "Дом Второй Министерский" на Разводной улице в Петергофе. Лот предлагают приобрести за начальную цену в 19,46 миллиона рублей.

Общая площадь помещений равна 384 кв.м. Они находятся в 150 м от дворцово-паркового ансамбля "Петергоф" и в 400 м от Голицынского сада. Самый большой объект из лота имеет площадь 207 кв.м., а остальные – 98 и 79 кв.м.

Подать заявку на участие аукционе можно до 24 июля.

Ранее мы сообщили о том, что флигель доходного дома Астаховой продали за 45 млн рублей в ходе торгов.

Фото: "Дом.рф"