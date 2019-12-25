Посещаемость секонд-хендов и комиссионок выросла в Петербурге

Свою роль играет и осознанность в вопросах экологии: прежде всего, это относится к молодёжи.

Востребованность секонд-хендов и комиссионок растёт в Северной столице. Кроме того, открытие новых подобных точек происходит в ускоренном темпе. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на участников рынка.

Аналитики рынка связывают такую ситуацию с сокращением доходов населения, населения, а также наличием в таких магазинах товаров иностранных брендов, которые ушли с российского рынка. Свою роль играет и осознанность в вопросах экологии: прежде всего, это относится к молодёжи.

Кроме того, некоторые контейнеры для сбора ненужной одежды в Северной столице убрали с привычных мест в связи с завершением сроком на разрешения от комитета имущественных отношений (КИО). Новые документы с ведомством намерены подписать до конца 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что число пивных магазинов растёт в Петербурге.

Фото: Pxhere