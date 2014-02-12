Число пивных магазинов растёт в Петербурге

Также предприниматели часто открывают в городе магазины одежды.

Наиболее популярными вариантами развития малого бизнеса в 2023 году для жителей Петербурга стали пивные магазины и магазины одежды. Как пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на данные IT-компании "Эвотор", на эти сегменты пришлось по 7% от всех торговых точек, которые были открыты с января.

Кроме того, по 6% предприниматели открывали в Северной столице кофейни и специализированные продуктовые магазины. Ещё 5% запусков бизнеса пришлось на киоски с мороженым, 4% − на магазины у дома и табачные лавки, и, наконец, по 3% − на салоны красоты, кафе, мини-гостиницы и автомагазины.

По мнению аналитиков, в городе стало больше пивных точек в связи с тем, что для их запуска не нужны большие вложения, а прибыль от пивной продукции остаётся неизменно высокой. В масштабах всей страны на пивные точки приходится две трети оборота алкогольной продукции в рознице.

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