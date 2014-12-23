Кировский завод продал "Петросталь"

Также компания продала Лабораторию специальных сталей и сплавов.

ГК "Кировский завод" заключила сделку по продаже продала завода "Петросталь", который считается одним из старейших металлургических предприятий города на Неве. Также компания продала Лабораторию специальных сталей и сплавов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Известно, что активы приобрёл столичный покупатель АО "Строительство и девелопмент". О причинах продажи не сообщили.

Несмотря на смену владельца, "Петросталь" сохранит текущий уровень производства и продолжит дальнейшее развитие.

Ранее мы сообщили о том, что крупнейший дорожный подрядчик в Петербурге обрёл нового собственника.

Фото: petrostal.spb.ru