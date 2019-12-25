Пользователи по всей Европе жалуются на сбои в работе Telegram

Большинство не может подключиться к приложению.

В 17-м часу вечера пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои и работе приложения. Проблемы с его использованием возникли в европейских странах, а также задели петербуржцев и москвичей. Такие данные предоставил портал Downdetector.

Сбои начались около 16:00. За этот период поступило более 24 тыс. отчетов. В большинстве случаев приложение не работает, у некоторых (около 10%) не отправляются сообщения.

На данный момент Telegram постепенно начал "приходить в себя".

Ранее в ЗакСе попросили блокировать СМИ и Telegram-каналы из-за фейков.

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