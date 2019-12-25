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В ЗакСе попросили блокировать СМИ и Telegram-каналы из-за фейков
Сегодня, 15:47
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smirenny

В ЗакСе попросили блокировать СМИ и Telegram-каналы из-за фейков

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Вопрос цензуры обсудили на заседании ЗакСа в среду.

В среду, 16 декабря, на заседании Законодательного собрания обсудили вопрос цензуры. Парламентарии обратились к вице-губернатору Александру Бельскому. 

По мнению депутатов, нужно ожесточить меры к СМИ и Telegram-каналам, которые публикуют фейковые новости. Один из парламентариев предложил блокировать каналы и сайты, которые пишут непроверенную информацию. Депутат Елена Киселева уточнила, что информационная атака может угрожать не только депутатам, но и самому виц-губернатору, ведь новости могут влиять на пожилых родителей и на малолетних детей.

Бельский поддержал парламентариев и отметил, что особое внимание нужно обратить именно на Telegram-каналы.

Ранее мы писали, что Матвиенко заявила о недопустимости цензуры на территории РФ со стороны зарубежных платформ.

Фото: Pixabay

Теги: telegram-каналы, блокирование telegram-каналов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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