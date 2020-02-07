Пользователи МТС по всей России сообщили о сбоях в работе

Пик жалоб пришелся на час дня по московскому времени.

В пятницу, 7 февраля, стало известно, что по всей России произошел бой у пользователей МТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По словам россиян, устройства, подключенные к соответствующему оператору не могут поймать сеть. Кроме того, для пользователей МТС недоступен интернет.

Перебои связи зафиксировали абоненты из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Твери и Тулы.

Согласно последним данным, компания уже восстановила связь у большей части абонентов.

Ранее мы сообщали о том, что ЦБ России начал снижение ключевой ставки до 6% годовых.