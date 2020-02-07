  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:21
49
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

ЦБ России начал снижение ключевой ставки до 6% годовых

0 0

Аналитики считают, что вслед за ней вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Центральный Банк начал снижение ключевой ставки до 6% годовых. Об этом сообщают РИА новости.

Аналитики считают, что вслед за ключевой ставкой вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Предполагается, что в сложившихся условиях годовая инфляция составит 3,5–4,0 %. 

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте...",

—сказано в сообщении.

Отмечается, что снижение основного инструмента денежно-кредитной политики Банка России происходит уже шестой раз подряд.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи.

Теги: новости россии, общество, цб россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии