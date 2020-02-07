ЦБ России начал снижение ключевой ставки до 6% годовых

Аналитики считают, что вслед за ней вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Центральный Банк начал снижение ключевой ставки до 6% годовых. Об этом сообщают РИА новости.

Аналитики считают, что вслед за ключевой ставкой вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Предполагается, что в сложившихся условиях годовая инфляция составит 3,5–4,0 %.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте...", —сказано в сообщении.

Отмечается, что снижение основного инструмента денежно-кредитной политики Банка России происходит уже шестой раз подряд.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи.