ЦБ России начал снижение ключевой ставки до 6% годовых

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Центральный Банк начал снижение ключевой ставки до 6% годовых. Об этом сообщают РИА новости.
Аналитики считают, что вслед за ключевой ставкой вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Предполагается, что в сложившихся условиях годовая инфляция составит 3,5–4,0 %.
"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте...",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что снижение основного инструмента денежно-кредитной политики Банка России происходит уже шестой раз подряд.
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи.
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