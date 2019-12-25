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Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервисов
Сегодня, 17:55
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Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервисов

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Самый крупный сбой пришелся на западную часть России.

В среду, 5 февраля, в работу сервисов "Яндекса" вмешались сбои. О неполадках в работе интернет-ресурса сообщают данные сервиса Downdetector.

Почти 70% пользователей пожаловались на неработающую почту "Яндекса". 28% не смогли зайти на сайт, 2% отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс. Деньги". Самый длительный и серьезный сбой зафиксирован в западной части России. 

В компании подтвердили, что доступ к некоторым сервисам "Яндекса" действительно проблематичен, но специалисты работают над устранением неполадок.

Ранее эксперты зафиксировали у iPhone 11 Pro запредельный уровень излучения.

Теги: сбой, технологии, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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