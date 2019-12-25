Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервисов

Самый крупный сбой пришелся на западную часть России.

В среду, 5 февраля, в работу сервисов "Яндекса" вмешались сбои. О неполадках в работе интернет-ресурса сообщают данные сервиса Downdetector.

Почти 70% пользователей пожаловались на неработающую почту "Яндекса". 28% не смогли зайти на сайт, 2% отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс. Деньги". Самый длительный и серьезный сбой зафиксирован в западной части России.

В компании подтвердили, что доступ к некоторым сервисам "Яндекса" действительно проблематичен, но специалисты работают над устранением неполадок.

Ранее эксперты зафиксировали у iPhone 11 Pro запредельный уровень излучения.