Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса Mail.ru

У многих не работает электронная почта.

Пользователи жалуются на сбой в работе сервиса Mail.ru. Проблемы возникли с почтовыми ящиками клиентов. Россияне не могут войти в свои аккаунты. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ.

В компании прокомментировали техническую неисправность. Сотрудники организации заявили, что оперативно восстановят доступ пользователям. Они добавили, что почта заработает в ближайшее время.

Ранее Piter.tv писал о том, что над Челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся бронированный купол.

Фото: Downdetector

