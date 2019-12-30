Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса Mail.ru

Пользователи жалуются на сбой в работе сервиса Mail.ru. Проблемы возникли с почтовыми ящиками клиентов. Россияне не могут войти в свои аккаунты. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ.
В компании прокомментировали техническую неисправность. Сотрудники организации заявили, что оперативно восстановят доступ пользователям. Они добавили, что почта заработает в ближайшее время.
Ранее Piter.tv писал о том, что над Челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся бронированный купол.
Фото: Downdetector
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