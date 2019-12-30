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Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса Mail.ru
Сегодня, 11:33
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lesjasap

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса Mail.ru

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У многих не работает электронная почта.

Пользователи жалуются на сбой в работе сервиса Mail.ru. Проблемы возникли с почтовыми ящиками клиентов. Россияне не могут войти в свои аккаунты. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ.

В компании прокомментировали техническую неисправность. Сотрудники организации заявили, что оперативно восстановят доступ пользователям. Они добавили, что почта заработает в ближайшее время.

Ранее Piter.tv писал о том, что над Челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся бронированный купол.

Фото: Downdetector
 

Теги: mail ru, сбой в работе
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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