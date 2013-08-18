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На этих выходных автомобилисты столкнутся с техническими неполадками во время оплаты парковки
Сегодня, 11:33
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mapero Добавить в Яндекс.Новости

На этих выходных автомобилисты столкнутся с техническими неполадками во время оплаты парковки

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С 17 по 18 декабря будут проводить профилактические работы.

Владельцев автомобилей предупредили о возможных сбоях при оплате парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковкам в городе. 

В организации извинились за временные неудобства и напомнили, что оплатить парковочное место без комиссии можно в приложении "Парковки Санкт-Петербурга". Кроме того, пользователям рекомендуют заглянуть на сайт автостоянки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку.

Фото: Pexels

Теги: автомобилисты, парковки, сбой в работе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emovnes
Сегодня 11:59

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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