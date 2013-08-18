На этих выходных автомобилисты столкнутся с техническими неполадками во время оплаты парковки

С 17 по 18 декабря будут проводить профилактические работы.

Владельцев автомобилей предупредили о возможных сбоях при оплате парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковкам в городе.

В организации извинились за временные неудобства и напомнили, что оплатить парковочное место без комиссии можно в приложении "Парковки Санкт-Петербурга". Кроме того, пользователям рекомендуют заглянуть на сайт автостоянки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку.

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