На этих выходных автомобилисты столкнутся с техническими неполадками во время оплаты парковки

Владельцев автомобилей предупредили о возможных сбоях при оплате парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковкам в городе.
В организации извинились за временные неудобства и напомнили, что оплатить парковочное место без комиссии можно в приложении "Парковки Санкт-Петербурга". Кроме того, пользователям рекомендуют заглянуть на сайт автостоянки.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.