Над Челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся бронированный купол

Подъем купола над метеоритом объяснить не могут.

В музее над Челябинским метеоритом самопроизвольно приподнялся бронированный купол.

Инцидент произошел 14 декабря в Историческом музее Южного Урала. В выставочном зале, когда в музее были посетители, над Челябинским метеоритом самопроизвольно приподнялся бронированный купол. Это событие переполошило, как посетителей, так и работников музея.

Почему поднялся купол, доподлинно неизвестно. Работники музея сообщают, что к пульту никто не прикасался. Вероятно, произошел какой-то сбой. Хотя многие верят в мистическую составляющую этого происшествия.

Видео: BAZA