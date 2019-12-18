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Над Челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся бронированный купол

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Подъем купола над метеоритом объяснить не могут.

В музее над Челябинским метеоритом самопроизвольно приподнялся бронированный купол.

Инцидент произошел 14 декабря в Историческом музее Южного Урала. В выставочном зале, когда в музее были посетители, над Челябинским метеоритом самопроизвольно приподнялся бронированный купол. Это событие переполошило, как посетителей, так и работников музея.

Почему поднялся купол, доподлинно неизвестно. Работники музея сообщают, что к пульту никто не прикасался. Вероятно, произошел какой-то сбой. Хотя многие верят в мистическую составляющую этого происшествия.

Видео: BAZA

 

 

 

 

Теги: загадочно, необъяснимое, новости россии, челябинский метеорит
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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