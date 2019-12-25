Пользователи ЗСД получают сообщения от мошенников

Водителям на телефон приходят СМС-сообщения, в которых говорится о недостаточном количестве средств для пополнения счета.

Мошенники придумали способ обманывать водителей, которые ездят по ЗСД. О схеме работы автомобилистам рассказали в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Водителям на телефон приходят СМС-сообщения, в которых говорится о недостаточном количестве средств для пополнения счета. Сообщения приходят с короткого номера 7572, пополнить баланс предлагается по ссылке.

Водителей попросили не переходить по данным ссылкам, так как оператор ЗСД не отправляет сообщения со ссылками на оплату. Автомобилисты могут получить сообщение от операторов ЗСД только с номеров 3116 и 7522, и только после запроса самого водителя.

Ранее петербуржцев предупредили о попрошайках-мошенниках на ЗСД.

Фото: Piter.tv