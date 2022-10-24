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Петербуржцев предупредили о попрошайках-мошенниках на ЗСД

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Сотрудники ЗСД призывают автомобилистов не останавливаться на магистрали, поскольку это создаёт аварийную ситуацию, и звонить по экстренному короткому номеру 0405.

Петербуржцев предупреждают о мошенниках-попрошайках, которые останавливают автомобили на съездах и въездах Западного скоростного диаметра. Об этом рассказали в паблике "ЗСД" в социальной сети "ВКонтакте".

Мошенники останавливаются в тех зонах дороги, где нет камер видеонаблюдения. Они делают вид, что у них сломался автомобиль и пытаются остановить проезжающие машины. При этом зачастую злоумышленники выходят на дорогу с ребёнком, стараясь вызвать жалость у водителей.

Сотрудники ЗСД призывают автомобилистов не останавливаться на магистрали, поскольку это создаёт аварийную ситуацию, и звонить по экстренному короткому номеру 0405.

Видео: Youtube / МСС ЗСД
 

Теги: мошенники, попрошайки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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