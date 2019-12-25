Пользователи WhatsApp рискуют стать жертвами мошенников перед Новым годом

Все дело в рассылках от компаний о предстоящих скидках и акциях.

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что кибермошенники предпочитают атаковать пользователей в WhatsApp из-за большого числа пользователей. Таким образом количество жертв увеличивается. Эксперт рассказал "Ленте.ру", что перед Новым годом эта угроза стала особенно актуальной.

Новогодние праздники всегда сопровождаются множеством рассылок от компаний о предстоящих скидках и акциях, а WhatsApp — один из набирающих популярность каналов распространения таких сообщений. Руслан Косарим, заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara

Эксперт отметил, что новогодняя спешка и отсутствие общей кибергигиены пагубно сказываются на бдительности россиян. По этой причине на сохранность данных не всегда влияет защищенность самих устройств.

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