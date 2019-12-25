етверть пользователей заявила, что не могла отправлять сообщения в мессенджере.

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России. Также об этом говорят данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-сервисов.

Около двух часов дня было зарегистрирован 10 291 отчет о сбое в работе приложения. Однако после оно начало сокращаться.

Большинство жалоб было связано с тем, что подключиться к сервису было невозможно. Четверть пользователей заявила, что не могла отправлять сообщения в мессенджере. Больше всего сбоев было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

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